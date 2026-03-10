Donna sposata mette fine alla relazione con l' amante a Catania lui tenta di investire lei e il marito

A Catania, una donna sposata ha interrotto la relazione con l'amante, che ha reagito tentando di investire sia lei che il marito. Successivamente, un uomo di 56 anni è stato arrestato per atti persecutori dopo aver minacciato entrambi con un bastone. La polizia ha intervenuto e ha fermato l’uomo, che ora si trova in custodia.

Eseguito a Catania un arresto per atti persecutori e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Un uomo di 56 anni è stato fermato dopo aver minacciato una coppia sotto casa. L'uomo, incapace di accettare la fine di una relazione extraconiugale, avrebbe perseguitato la donna e il marito, arrivando a tentare di investirli e a minacciarli con un bastone. I fatti: la persecuzione dopo la fine della relazione Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato a Catania, dove gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura sono intervenuti a seguito di una richiesta d'aiuto da parte di una coppia terrorizzata.