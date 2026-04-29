La Coppa delle Viole Tanti baby vincitori

Si è conclusa la 47ª edizione della Coppa delle Viole, torneo di tennis giovanile organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. La manifestazione ha coinvolto circa 350 ragazzi e ragazze suddivisi nelle categorie dall’Under 15 all’Under 11. Numerosi giovani giocatori sono saliti sul podio come vincitori nelle varie competizioni, confermando la presenza di tanti talenti emergenti nel torneo.

Si è conclusa la 47esima edizione della Coppa delle Viole, rassegna del tennis giovanile organizzata dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna che ha visto al via 350 giocatori nelle categorie dall’Under 15 all’Under 11. Il torneo era valido come qualificazione ai campionati italiani di categoria. Nella finale Under 13 femminile Dalila Tagliaferri (Tc Borgotrebbia) ha superato 6-2, 6-0 Alice Balducci (numero 4), portacolori del Ct Cesenatico. Nell’Under 13 maschile è salito sul gradino più alto del podio Pietro Galimberti (Galimberti Tennis Team) che ha superato Riccardo Sartori (Tc Borgotrebbia) per 6-4, 1-6, 12-10. Nella finale per il terzo posto, utile per la qualificazione agli italiani, Diego Gentile ha battuto Robert Sebastian Cadar (numero 1) 2-6, 6-4, 11-9.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Coppa delle Viole. Tanti baby vincitori Notizie correlate Manfredonia, intervento in Piazza delle Viole: “Un degrado inaccettabile”Questa mattina si è reso necessario un intervento deciso in Piazza delle Viole, dove l’abbandono di rifiuti aveva trasformato uno spazio pubblico in... Il Pd ora combatte la battaglia dei violini e delle viole: potranno volare come bagaglio a manoLe imprese che contano del Partito democratico a Bruxelles passano anche dalla possibilità per i musicisti di avere con sé gli strumenti durante i... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Coppa delle Viole al C.T. Zavaglia incorona i giovani talenti: tutti i vincitori della 47ª edizione; Tennis Under, al Ct Zavaglia la Coppa delle Viole macina risultati; Tennis Under, tutti i risultati della Coppa delle Viole al Ct Zavaglia; Tennis: Beatrice Benvenuti in finale nell’Under 11 alla Coppa delle Viole del Ct Zavaglia. La Coppa delle Viole. Tanti baby vincitoriTennis Chiusa la 47ª edizione della rassegna giovanile del Circolo Zavaglia che ha visto al via 350 giocatori delle categorie dall’Under 11 all’Under 15 . ilrestodelcarlino.it The Violet Cup. Many young winners.Tennis The 47th edition of the Circolo Zavaglia youth tournament has concluded, with 350 players from the Under 11 to Under 15 categories taking part. sport.quotidiano.net #adv Coppa yogurt e tantissima frutta fresca, perfetta per iniziare la giornata con la carica giusta. All'interno troverte le fette biscottate ribes e mirtilli della ditta Monviso per donare un tocco di croccantezza alla vostra colazione. Ricetta: https://blog.giallozafferan - facebook.com facebook La giocata di Leone Domani finale di Coppa Italia Primavera per l’Under 20 x.com