Il Pd ora combatte la battaglia dei violini e delle viole | potranno volare come bagaglio a mano

Il Partito democratico si sta concentrando sulla discussione riguardo alla possibilità di portare violini e viole come bagaglio a mano durante i voli. La questione riguarda le regole delle compagnie aeree e le limitazioni sui bagagli consentiti. La discussione si svolge sia a livello nazionale che europeo, con il partito che si impegna su questa specifica problematica.

Le imprese che contano del Partito democratico a Bruxelles passano anche dalla possibilità per i musicisti di avere con sé gli strumenti durante i voli aerei Il Partito democratico, che sia in Italia o in Europa, trova sempre battaglie di nicchia da combattere per compiacere pochi. È una missione naturale quella del partito di Elly Schlein che, nonostante il mondo guardi con estrema preoccupazione a quanto accade in Medioriente, trova il tempo per combattere la battaglia dei violini e delle viole. "Trasporto aereo di strumenti musicali: regole, rischi e buone pratiche per un'economia guidata dalla cultura" è il titolo di un incontro che si è tenuto a Bruxelles in cui erano presenti sì le parti interessate ma anche due esponenti di spicco del Partito democratico al parlamento europeo: Nicola Zingaretti e Matteo Ricci.