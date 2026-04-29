La consolle entra nella sala operatoria del San Gerardo | come si operano quei tumori con le braccia meccaniche
In una sala operatoria di un ospedale, una consolle controlla un robot utilizzato per interventi chirurgici. Questo sistema permette di eseguire operazioni in modo minimamente invasivo, grazie alla precisione dei movimenti delle braccia meccaniche. La tecnologia viene impiegata per operare tumori e altre patologie, offrendo una nuova modalità di intervento che riduce i tempi di recupero e il rischio di complicanze.
Il robot entra in sala operatoria e grazie alla sua straordinaria capacità di movimento riesce a compiere interventi in modo mininvasivo. Il paziente viene così operato dalle braccia meccaniche (guidate naturalmente dalle mani esperte del chirurgo) arrivando in quei punti prima difficilmente.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Al Sant’Orsola, la realtà aumentata entra in sala operatoria
Urologia Cardarelli, full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A: previsti 24 interventi in diretta dalla sala operatoriaDoppio appuntamento all’hotel Royal Continental di Napoli per gli esperti in urologia, ma anche per anestesisti rianimatori, medici di medicina...