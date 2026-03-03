Urologia Cardarelli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOLITA | previsti 24 interventi in diretta dalla sala operatoria

Nell'hotel Royal Continental di Napoli si svolge un evento dedicato all’urologia, con un focus sulla chirurgia mini-invasiva. Durante la giornata, 24 interventi vengono trasmessi in diretta dalla sala operatoria, coinvolgendo professionisti di diversi settori sanitari come anestesisti, medici di medicina generale, infermieri e tecnici di radiologia medica. Due incontri distinti, uno denominato “CardaRally” e uno con HOL.IT.A, attirano esperti e operatori sanitari.

Doppio appuntamento all'hotel Royal Continental di Napoli per gli esperti in urologia, ma anche per anestesisti rianimatori, medici di medicina generale, infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica, grazie al meeting di chirurgia urologica mini-invasiva live "CardaRally" ed il meeting con training sul laser "Hol.It.A.", entrambi con la direzione scientifica di Paolo Fedelini, direttore dell'Unità operativa complessa di Urologia del Cardarelli di Napoli. Si comincia giovedì 5 marzo alle 13 con "CardaRally", convegno che offre l'opportunità di un aggiornamento specialistico riguardo le tecniche chirurgiche più avanzate in urologia attraverso le sessioni di "live surgery" e teoriche (ultimo giorno di lavori 6 marzo), e si prosegue venerdì fino a sabato con "Hol.