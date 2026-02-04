Al Sant’Orsola la realtà aumentata entra in sala operatoria
Al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, la realtà aumentata sbarca per la prima volta in sala operatoria. Achille Tarsitano, il direttore di chirurgia Maxillo-facciale, spiega che questa novità segna l’ingresso nel futuro della chirurgia, aumentando la precisione durante gli interventi. È una svolta concreta per gli interventi più complessi, che ora possono contare su tecnologie innovative.
Visori hi-tech e guide stampate in 3D. Uno studio conferma: "Abbassati i rischi di recidiva" Per la prima volta, la realtà aumentata entra nella sala operatoria del Policlinico Sant'Orsola: "Siamo entrati nel futuro della chirurgia" - spiega Achille Tarsitano, direttore dell’unità operativa di chirurgia Maxillo-facciale - Parliamo di innovazioni che ci consentono una precisione estrema nel gesto chirurgico reale. Operiamo sul volto: essere accurati nell’eliminare la malattia significa non solo curare, ma proteggere l’immagine e la qualità della vita dei nostri pazienti". Addio ai "vecchi" Cau: nel 2026 la sanità regionale riscrive la mappa delle urgenze.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
