La Comunità di Roma ha condannato ogni forma di violenza dopo l’arresto di un giovane di 21 anni, iscritto alla comunità ebraica. La polizia ha fermato il ragazzo stanotte con l’accusa di tentato omicidio, in relazione agli spari esplosi con una pistola ad aria compressa al Parco Schuster durante la manifestazione del 25 aprile. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il 21enne fermato dalla Polizia per gli spari al Parco Schuster è uno dei 12mila iscritti. Fadlun: "Sgomento e indignazione". L'appello a non alimentare l'odio Un fatto di sconcertante violenza, che turbato la città e le celebrazioni della Liberazione. “Il fermo di un ragazzo iscritto alla Comunità Ebraica di Roma per i fatti del 25 aprile ci riempie di sgomento e indignazione” commenta Victor Fadlun, presidente della Comunità capitolina, la più antica di Roma, che conta ancora oggi circa 12mila iscritti. “La Comunità Ebraica di Roma condanna e si dissocia senza riserve da qualsiasi forma di violenza antidemocratica – si legge nella nota della Comunità - Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai feriti, Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Comunità di Roma: "Condanniamo ogni violenza"

What Nazis Said Before They Were Hanged

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Un giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi, avvenuta il 25 aprile a Roma. L'indagine è coordinata dai pm dall'antiterrorismo della Capitale. #A - facebook.com facebook

Spari al 25 aprile a Roma, fermato un 21enne della Comunità ebraica romana. x.com