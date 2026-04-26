25 aprile Anpi Roma | Condanniamo atto terrorista non ci lasceremo intimidire

Il comitato provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Roma ha condannato un atto ritenuto terroristico, affermando che non si lascerà intimidire da eventi di questo tipo. La dichiarazione è stata rilasciata in seguito alle celebrazioni del 25 aprile, giornata dedicata alla memoria della Resistenza. L’associazione ha espresso solidarietà alle istituzioni e alle persone coinvolte, sottolineando la volontà di proseguire nel suo impegno senza farsi fermare dalla paura.

(Adnkronos) – Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma, all'indomani delle celebrazioni, interviene con una nota sul ''grave atto di violenza occorso ieri in prossimità del Parco Schuster, dove era in corso l'enorme e partecipatissima Festa popolare della Liberazione dal nazifascismo, caratterizzato dall'esplosione di tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone che avevano al collo i fazzoletti dell'Anpi''. "Esprimiamo – si legge – la più viva solidarietà e vicinanza alle vittime della vile aggressione e la più ferma condanna del gesto terrorista che li ha colpiti in quanto rappresentanti dell'Anpi individuati dal loro fazzoletto simbolo dell'Associazione Partigiani nel giorno della Liberazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: "Come i partigiani non ci lasceremo intimidire""Come i partigiani che non si lasciarono intimidire da attacchi, retate, rappresaglie, continueremo la nostra lotta per la loro memoria e per... 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”. Crosetto: “Veri partigiani non escludevano”Home > Cronaca > 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spari sul 25 aprile a Roma, feriti due attivisti dell'Anpi. Meloni: 'Aggressioni da chi dice di difendere la libertà, abbiamo un problema'; Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Roma, spari ad aria compressa contro due iscritti Anpi dopo manifestazione 25 aprile; 25 Aprile a Roma: corteo Anpi, presidiata Porta San Paolo. A Centocelle i centri sociali. Ostia, ieri sit-in di estrema destra fuori dalla scuola. 25 aprile, Anpi Roma: Condanniamo atto terrorista, non ci lasceremo intimidireLa nota del comitato provinciale all'indomani degli spari con una pistola ad aria compressa contro due persone al termine del manifestazione al Parco Schuster ... adnkronos.com Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: Come i partigiani non ci lasceremo intimidireDurante il corteo per la festa della Liberazione sono stati esplosi tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone ... tgcom24.mediaset.it Festa della Liberazione 2026. Corteo promosso dall'ANPI. [Roma, 25 aprile 2026] . #25aprile #25aprilesempre #resistenza #corteo - facebook.com facebook 25 aprile, momenti di tensione a corteo Anpi Roma - Video x.com