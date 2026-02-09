Roma | Cgil condanniamo raid fascista a liceo Righi di Roma

La Flc Cgil e la Cgil di Roma centro ovest e litoranea condannano duramente il raid fascista avvenuto al liceo Righi. Le organizzazioni sindacali esprimono solidarietà a tutto il personale scolastico e agli studenti, dopo l’attacco che ha scosso l’istituto.

La Flc Cgil e la Cgil di Roma centro ovest e litoranea esprimono la più ferma condanna per il grave attacco subito dal Liceo Righi, manifestando totale solidarietà al dirigente scolastico, al personale docente e Ata, e a tutta la componente studentesca. Questa mattina, la comunità scolastica si è trovata di fronte a uno scenario inaccettabile: la sospensione delle attività didattiche nella sede di via Boncompagni, resa inagibile da un raid vandalico avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 febbraio. Un attacco mirato e intimidatorio. A qualificare la natura politica e intimidatoria del gesto, la comparsa di svastiche e scritte deliranti – “Il Righi è fascista” – tracciate sui muri esterni di entrambi i plessi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa mattina, al liceo Righi di Roma, alcuni vandali hanno preso di mira l’edificio con insulti e danni.

Nella notte tra domenica e lunedì, qualcuno è entrato nel Liceo scientifico “Augusto Righi” di Roma.

