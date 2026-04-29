L’Unione Europea ha avviato un'azione contro Instagram e Facebook per aver violato il Digital Services Act, accusate di non aver valutato né adottato misure per ridurre i rischi legati all'accesso ai loro servizi da parte di bambini di età inferiore ai 13 anni. Le autorità europee hanno contestato alle piattaforme di non aver garantito una tutela adeguata ai minori, nonostante le normative europee in materia di sicurezza digitale.

Instagram e Facebook violano il Digital Services Act per non aver valutato né mitigato adeguatamente i rischi derivanti dall'accesso ai loro servizi da parte di minori di 13 anni. È la constatazione preliminare cui è giunta la Commissione Europea, nell'ambito dell'indagine in corso sui social del colosso americano Meta. Nonostante i termini e le condizioni di Meta stabiliscano a 13 anni l'età minima per accedere in sicurezza a Instagram e Facebook, le misure adottate dall'azienda per far rispettare queste restrizioni "non sembrano essere efficaci". Ad esempio, al momento della creazione di un account, i minori di 13 anni possono inserire una data di nascita falsa che li faccia apparire più grandi, senza che siano in atto controlli efficaci per verificare la correttezza della data di nascita autodichiarata.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Instagram e Facebook sotto accusa Ue: mancata tutela dei minori di 13 anni

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