Da oggi il film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone è disponibile su Netflix, dopo aver raggiunto 76,5 milioni di euro di incassi al cinema, il record di incassi in Italia. La commedia pugliese si prepara a conquistare anche il pubblico delle piattaforme streaming, ampliando così la sua presenza e visibilità. La pellicola, diventata il film con i maggiori incassi in Italia, si appresta a raccontare nuove storie e a raggiungere nuovi spettatori.

B uen Camin o, il film dei record di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, da oggi sbarca su Netflix. Al cinema ha incassato 76,5 milioni di euro, diventando il titolo con il maggiore incasso di sempre in Italia. Il record precedente apparteneva ad Avatar di James Cameron. Checco Zalone ricco e viziato sul Cammino di Santiago: il trailer di “Buen Camino” è tutto da ridere X Leggi anche › “Buen Camino” non è il migliore Zalone, ma farà comunque un ottimo incasso Zalone riuscirà a macinare numeri sorprendenti anche sulla piattaforma streaming? La commedia famigliare, leggera, divertente e a tratti scorretta del comico pugliese ha messo d’accordo tutti: fan, vecchie e nuove generazioni.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La commedia del comico pugliese macinerà numeri clamorosi anche sulla piattaforma streaming?

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