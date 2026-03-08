Lega e Udc fuori dal centrodestra sangiovannese Natale candidata sindaca ma Cera boccia la coalizione

Il centrodestra sangiovannese vive una frattura: Lega e Udc sono fuori dalla coalizione, mentre Natale annuncia la candidatura a sindaca, ma Cera la boccia. Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, si sono svolti gli interventi di diversi esponenti politici tra cui Michele Di Maggio di Forza Italia e Salvatore Palladino di Fratelli d’Italia. Sono presenti anche Antonio Squarcella, Giovanni Russo, Dario Padovano, Damiano Fiore e Gaetano Cusenza.

In sette firmano per l'avv. Floriana Natale candidata sindaca di San Giovanni Rotondo. C'è anche Gaetano Cusenza. Esclusi Lega e Udc, il commento di Napoleone Cera Nel giorno della ricorrenza della ‘Festa della donna’, domenica 8 marzo Michele Di Maggio (Forza Italia), Salvatore Palladino (Fratelli d'Italia), Antonio Squarcella (Noi Moderati), Giovanni Russo (Noi Ora), Dario Padovano (In.Formazione), Damiano Fiore (Cuore Civico) e Gaetano Cusenza (Città Attiva), hanno messo nero a ‘Progetto Futuro’, la coalizione sostegno dell’avv. Floriana Natale, per la seconda volta candidata sindaco di San Giovanni Rotondo, “un progettto coeso e orientato al futuro” si legge nella nota stampa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

