Nel Parco dei Colli di Bergamo  al via la creazione della filiera dei legumi

Nel Parco dei Colli di Bergamo, la creazione della filiera dei legumi prende forma dopo le prime adesioni al Manifesto per la transizione alimentare sostenibile. L’iniziativa punta a coinvolgere agricoltori, scuole e cittadini in attività di divulgazione e pratiche agricole più sostenibili. Sono stati organizzati incontri e laboratori per sensibilizzare sul valore dei legumi e favorire la produzione locale. Un progetto che mira a rafforzare l’economia del territorio e a promuovere un’alimentazione più sana e consapevole.

Prime adesioni al Manifesto per la transizione alimentare sostenibile, attività di divulgazione rivolte sia a un pubblico specializzato sia alla cittadinanza, con particolare attenzione agli studenti, e avvio di un percorso per la costruzione di una filiera dei legumi. Sono queste le principali azioni promosse dal Parco dei Colli di Bergamo e dal Comune di Bergamo, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. L'intervento si inserisce nel Protocollo d'intesa per la Food Policy cittadina, un progetto nato per costruire una città più sostenibile e consapevole. L'obiettivo è sviluppare un sistema alimentare coerente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU e con i principi del Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP).