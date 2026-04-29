La chitarra classica incontra i grandi poeti italiani

Un concerto unisce musica e poesia, presentando poesie liriche e composizioni musicali. L’evento si concentra sulla relazione tra la musicalità della poesia e la liricità della musica, creando un ponte tra i due linguaggi artistici. Durante la serata, vengono eseguite poesie italiane interpretate con accompagnamento di chitarra classica. L’obiettivo è mettere in risalto le sfumature sonore e le possibilità espressive dei testi poetici.

Concerto di musica e poesia, poesie liriche e poesie musicali alla ricerca della musicalità nella poesia e della liricità nella musica. Il suono della parola e il suono della musica conduce lo spettatore lungo un percorso poetico sempre differente. Poesie di Petrarca, Leopardi, Pascoli, Carducci.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: NUNA: la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica Leggi anche: Nuna, la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di Brail Altri aggiornamenti Si parla di: Il fascino delle dimore storiche incontra la bellezza della musica, weekend all'insegna della classica. Il Classico incontra il JazzPer il festival «Onde Musicali sul Lago d'Iseo 2026», nella Rocca Martinengo di Monte Isola, è in programma la prima delle due serate speciali del festival, con l'esibizione di Claudio Piastra, Andrea ... ecodibergamo.it La chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di BRAILIntervista ai due musicisti intorno a NUNA, progetto multigenere tra minimalismo e contemporaneo con il pluripremiato chitarrista classico e il producer di Madame, Aiello, Ditonellapiaga, Prima Stanza ... rainews.it