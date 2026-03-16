NUNA | la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica

NUNA è il nuovo progetto musicale di Gian Marco Ciampa e BRAIL, che combina la chitarra classica con elementi elettronici. L’anteprima live si terrà a Roma, all’Officina Pasolini, il 21 marzo, mentre l’album sarà disponibile dal 27 marzo 2026. Si tratta di una collaborazione tra l’artista e il collettivo, con un’uscita prevista tra pochi giorni.

Cosa: NUNA, il nuovo progetto discografico e live di Gian Marco Ciampa e BRAIL.. Dove e Quando: Anteprima live a Roma (Officina Pasolini) il 21 marzo; uscita album il 27 marzo 2026.. Perché: Un esperimento multigenere che abbatte le barriere tra musica classica, minimalismo ed elettronica contemporanea.. Il panorama musicale contemporaneo si arricchisce di una collaborazione audace che promette di ridefinire i confini tra generi. Il prossimo 27 marzo uscirà su tutte le piattaforme streaming NUNA, il nuovo lavoro discografico di Gian Marco Ciampa, chitarrista classico di fama internazionale. Il progetto non è solo una prova solistica, ma il risultato di un incontro magnetico con l’elettronica di BRAIL (al secolo Brail Lepore), producer già noto per le collaborazioni con artisti del calibro di Madame, Aiello e Ditonellapiaga. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - NUNA: la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica Articoli correlati Leggi anche: Nuna, la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di Brail Leggi anche: Esce Nuna: la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di brail ? ? Contenuti utili per approfondire Gian Marco Ciampa Temi più discussi: Esce Nuna: la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di brail ? ?; Promenades, il concerto al Teatro Sala Umberto di Roma; fficina Pasolini: il programma di marzo tra musica e cinema; Claudio Villa. 100 anni di musica. Nuna, la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di BrailNUNA, ora, adesso. È da questo concetto – racchiuso nella parola islandese che dà il nome al suo nuovo EP – che prende forma il nuovo lavoro discografico di Gian Marco Ciampa, pluripremiato ... romatoday.it Nuna di Gian Marco Ciampa, classica ed elettronicaIl 27 marzo 2026 esce NUNA, nuovo EP di Gian Marco Ciampa: la chitarra classica dialoga con l'elettronica di BRAIL in un viaggio tra minimalismo, paesaggi sonori e natura. msn.com Gian Marco Ciampa presenta Nuna - facebook.com facebook