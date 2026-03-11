Nuna la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di Brail

Nuna, la chitarra classica di Gian Marco Ciampa, si combina con gli elementi elettronici di Brail nel suo nuovo EP. Il progetto si intitola

NUNA, ora, adesso. È da questo concetto – racchiuso nella parola islandese che dà il nome al suo nuovo EP – che prende forma il nuovo lavoro discografico di Gian Marco Ciampa, pluripremiato chitarrista classico italiano, interprete eclettico e tra le figure più interessanti della sua generazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nuna di Gian Marco Ciampa, classica ed elettronicaIl 27 marzo 2026 esce NUNA, nuovo EP di Gian Marco Ciampa: la chitarra classica dialoga con l'elettronica di BRAIL in un viaggio tra minimalismo, paesaggi sonori e natura. msn.com

All'Auditorium Margherita Vicario e Gian Marco Ciampa in Leggermente ClassicaLa musica colta incontra il nuovo pop d'autore all'Audtorium Parco della Musica di Roma. Sabato 20 febbraio Margherita Vicario, cantautrice e attrice ora al cinema come protagonista femminile di The ... romatoday.it

ROMA GUITAR SERIES Sala Caetani in Viale Mazzini 36, Roma Rassegna di Chitarra curata da Gian Marco Ciampa In collaborazione con IUC Venerdì 27 marzo 2026 ore 20.30 Tesoros | JULIA TRINTSCHUK Venerdì 10 Aprile 2026 Impressions d’Espagne - facebook.com facebook