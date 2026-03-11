Nuna la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di Brail

Nuna, la chitarra classica di Gian Marco Ciampa, si combina con gli elementi elettronici di Brail nel suo nuovo EP. Il progetto si intitola

NUNA, ora, adesso. È da questo concetto – racchiuso nella parola islandese che dà il nome al suo nuovo EP – che prende forma il nuovo lavoro discografico di Gian Marco Ciampa, pluripremiato chitarrista classico italiano, interprete eclettico e tra le figure più interessanti della sua generazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

