La Casa di Comunità si allarga Sede nuova e servizi a Brugherio

La Casa di Comunità di Brugherio ha trasferito la sua sede. Da ieri il presidio si trova ora al primo piano del Centro Commerciale Kennedy, in via Kennedy 28. La struttura precedentemente era ubicata in viale Lombardia. L'operazione riguarda esclusivamente il cambio di indirizzo e sede. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo a modifiche nei servizi offerti.

La Casa di Comunità di Brugherio ha cambiato sede. Da ieri il presidio che finora era situato in viale Lombardia, è stato trasferito nella nuova sede di via Kennedy 28, al primo piano del Centro Commerciale Kennedy. Nella nuova struttura resteranno attive tutte le prestazioni amministrative, sanitarie e sociosanitarie già operative a cui i cittadini erano abituati: punto prelievi, punto unico di accesso, assistenza domiciliare, ambulatorio infermieristico, ambulatorio medico diurno, ambulatori specialistici e continuità assistenziale (ex Guardia Medica). La Casa di Comunità sarà aperta tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20, con la disponibilità del medico e dell'infermiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Casa di Comunità si allarga. Sede nuova e servizi a Brugherio