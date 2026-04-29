La Casa Bianca ha invitato gli alleati a coordinarsi su uno standard affidabile per l’intelligenza artificiale, secondo quanto dichiarato da un rappresentante governativo. Negli ultimi mesi, è cresciuta l’attenzione sulla regolamentazione e sulla sicurezza di questa tecnologia, che ora viene considerata un elemento chiave nelle relazioni internazionali. La discussione si concentra sulla necessità di creare linee guida condivise per garantire un uso responsabile e sicuro dell’AI.

La tecnologia non è più un ambito neutrale di scambio economico, ma uno spazio centrale di allineamento geopolitico. È questo il messaggio emerso dalla fireside chat tra Michael Kratsios, direttore dell’Office of Science and Technology Policy della Casa Bianca, e l’ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, ospitata presso l’Ambasciata d’Italia nell’ambito dello U.S.–Italy Trusted Tech Dialogue. Inquadrata attorno al tema “allied leadership in the age of strategic technology”, la conversazione ha evidenziato una crescente convergenza tra Washington e i partner europei: il futuro dello sviluppo tecnologico – in particolare dell’intelligenza artificiale – dipenderà dalla capacità dei Paesi affini di costruire sistemi interoperabili, sicuri e competitivi sul piano economico.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Casa Bianca spinge gli alleati ad allinearsi su uno stack AI affidabile. Parola di Kratsios

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