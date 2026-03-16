Trump | Una mia parola e tutti gli oleodotti iraniani saranno distrutti Gli alleati ci aiutino su Hormuz Voci su Mojtaba a Mosca per curarsi – La diretta

In un discorso pubblico, un esponente degli Stati Uniti ha dichiarato che, con una sola parola, potrebbe distruggere tutti gli oleodotti iraniani, chiedendo agli alleati di supportare le operazioni nella zona di Hormuz. Nel frattempo, circolano voci di un possibile viaggio di Mojtaba a Mosca per cure mediche. Sono passati 17 giorni dall'inizio del conflitto tra Usa, Israele e Iran, e le compagnie petrolifere avvertono che la crisi energetica si intensificherà.

Nel 17esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran le compagnie petrolifere hanno mandato un messaggio a Donald Trump: la crisi energetica peggiorerà. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha detto che il futuro della Nato sarà «negativo» se gli alleati non contribuiranno a garantire l’apertura di Hormuz. Berlino e Londra hanno fatto sapere di aver preso atto delle affermazioni di Trump, ma nelle ultime ore è arrivato il rifiuto alle richieste Usa riguardo allo Stretto. Intanto il Brent torna sopra i 104 dollari. Il tycoon ha fatto anche sapere che sta trattando con Teheran: «Ma non credo che siano pronti (ad arrendersi, ndr ). Ci stanno però arrivando piuttosto vicino». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Trump: "L'Iran vuole accordo. Gli alleati ci aiutino con Hormuz, credo che la Francia lo farà". Voci su Khamenei a Mosca per curarsiLe critiche del presidente Usa al premier britannico per il mancato sostegno navale nello stretto di Hormuz

Trump minaccia l’Iran: “Una sola parola e gli oleodotti di Kharg saranno distrutti”ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove dichiarazioni del presidente Usa sulla crisi con Teheran Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un...

Trump agli iraniani: Aiuti in arrivo, la Russia agli Usa: Non attaccate - Agorà 14/01/2026

Una selezione di notizie su Trump Una mia parola e tutti gli...

Temi più discussi: Trump in esclusiva al Corriere sulla crisi in Medio Oriente e Meloni: L'Italia cerca sempre di offrire un aiuto; Trump ringrazia Meloni: Cerca sempre d'aiutare. Ma la premier ripete: Non entreremo in guerra; Meloni: L'Italia in Iran non è in guerra e non intende entrarci; Iran, Trump: Meloni cerca sempre di aiutare, ottima leader.

Trump e il magheggio del free speech. L'America della libertà di parola o delle parole in libertà?Non c’è mai stato un tempo in cui si poteva dire tutto. Il Primo emendamento ha una lunga storia, e soprattutto una funzione: limitare il potere. Ora quel principio è in discussione. Per O.W. Holmes l ... ilfoglio.it

Il 'roadshow' di Trump negli Usa, la mia parola preferita è daziComincia dalla Pennsylviania il 'roadshow' ddel presidente Donald Trump negli Usa per rilanciare il suo messaggio economico. La mia parola preferita è dazi - ha detto durante il comizio al Mount Airy ... ansa.it

Il Vietnam di Trump, le analogie fra la guerra di oggi e l’America divisa degli anni '60 x.com

Appello di Trump all'Europa: "Vi abbiamo protetto per 40 anni, ora non ci volete aiutare su Hormuz". No di Londra e Berlino - https://shorturl.at/08a2I - facebook.com facebook