Armi nascoste in casa | Si indaghi su quei legami con la storia della Uno Bianca
Una scoperta di armi nascoste in una abitazione ha sollevato nuovi sospetti sui legami con la vicenda della Uno Bianca. L’indagine si concentra sulla possibile connessione tra le armi trovate e la banda di criminali che ha seminato terrore negli anni '80 e '90. Un dettaglio che ha colpito gli inquirenti riguarda la presenza di armi di diverso tipo, alcune in condizioni di conservazione molto buona, nascoste dietro una parete del garage.
"Quanto emerso è impressionante. Mi auguro che la Procura indaghi su questa storia, si deve andare a fondo". È l’appello dell’avvocato Alessandro Gamberini, che assiste i familiari delle vittime della Uno Bianca: sta parlando dell’arresto di Corrado Pizzoli, 85 anni, che fu sentito anche nel processo ai Savi. Ex titolare dell’armeria di via Volturno dove il 2 maggio 1991 si consumò il duplice omicidio per mano della banda dei fratelli Savi. Quel giorno - uno dei tanti che ha segnato quella che viene considerata la strage diffusa più grande d’Italia, con 23 morti e oltre 100 feriti - furono uccisi nel negozio in pieno centro storico Licia Ansaloni, la titolare dell’armeria, e Pietro Capolungo, ex carabiniere in pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Paci e Baglioni raccontano la storia della Uno Bianca
Paci e Baglioni ripercorrono la vicenda della Uno Bianca, la banda criminale che tra il 1987 e il 1994 ha seminato paura tra Romagna, Marche e Bologna.
