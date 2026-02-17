Una scoperta di armi nascoste in una abitazione ha sollevato nuovi sospetti sui legami con la vicenda della Uno Bianca. L’indagine si concentra sulla possibile connessione tra le armi trovate e la banda di criminali che ha seminato terrore negli anni '80 e '90. Un dettaglio che ha colpito gli inquirenti riguarda la presenza di armi di diverso tipo, alcune in condizioni di conservazione molto buona, nascoste dietro una parete del garage.

"Quanto emerso è impressionante. Mi auguro che la Procura indaghi su questa storia, si deve andare a fondo". È l’appello dell’avvocato Alessandro Gamberini, che assiste i familiari delle vittime della Uno Bianca: sta parlando dell’arresto di Corrado Pizzoli, 85 anni, che fu sentito anche nel processo ai Savi. Ex titolare dell’armeria di via Volturno dove il 2 maggio 1991 si consumò il duplice omicidio per mano della banda dei fratelli Savi. Quel giorno - uno dei tanti che ha segnato quella che viene considerata la strage diffusa più grande d’Italia, con 23 morti e oltre 100 feriti - furono uccisi nel negozio in pieno centro storico Licia Ansaloni, la titolare dell’armeria, e Pietro Capolungo, ex carabiniere in pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Armi nascoste in casa: "Si indaghi su quei legami con la storia della Uno Bianca"

