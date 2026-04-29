A riana Grande torna ufficialmente alla musica con un nuovo album in studio, Petal, atteso per il 31 luglio. Il disco arriva subito dopo Eternal Sunshine e il successo cinematografico legato alla saga di Wicked. Un nuovo inizio, una rinascita che parte da dentro e segna una nuova fase artistica per la popstar: più essenziale e introspettiva, capace di allontanarsi dalle costruzioni sonore patinate del passato per abbracciare una narrazione emotiva e organica, centrata su vulnerabilità. “Wicked”: Ariana Grande e Cynthia Erivo. guarda le foto Leggera, delicata e sensibile: Ariana grande rinasce con Petal. Nel comunicato ufficiale, Ariana Grande ha descritto l’essenza di questo ottavo capitolo come « qualcosa pieno di vita che cresce attraverso le crepe di qualcosa di freddo, duro e difficile ».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante ha annunciato l'uscita di "Petal", il suo ottavo disco. Un ritorno introspettivo e autentico alla musica

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Ariana Grande torna a fare musica: il suo prossimo album, “Petal”, uscirà il 31 luglioArchiviato il capitolo Wicked, Ariana Grande è pronta a dedicarsi nuovamente alla musica, almeno per un po’.

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Ariana Grande annuncia il nuovo album Petal: ecco la data di uscitaLa cantante ha reso noto titolo e data di pubblicazione del suo ottavo disco in studio, un nuovo capitolo discografico che la vede impegnata anche come executive producer e co-autrice insieme a Ilya. tg24.sky.it

Ariana Grande, dal nuovo album Petal alla commedia con De NiroArriverà il 31 luglio e si intitolerà Petal, l'8/o album di Ariana Grande. Lo ha annunciato la popstar in un post su Instagram, che ha ricevuto in poco più di un'ora 1 milione e 400 mila like. (ANSA) ... ansa.it

#ArianaGrande sorprende i fan annunciando sui suoi profili social che l’uscita del suo nuovo progetto musicale, #Petal, è prevista per il prossimo 31 luglio. Leggi l'articolo completo su radiosubasio.it credits: Ariana Grande - facebook.com facebook