La bossa nova incontra gli spazi urbani il Primo maggio da Vera Coffice Break
Il Primo maggio a Palermo si anima con un evento musicale presso Vera Coffice Break, situato in via Magliocco 3133. A partire dalle 11, si terrà una performance che combina le sonorità della bossa nova con l’ambiente urbano. L’iniziativa si svolge negli spazi del caffè e mira a offrire un’esperienza sonora dedicata a questa musica brasiliana. L’evento si inserisce in una giornata di celebrazione del lavoro e della cultura.
Il Primo maggio a Palermo si colora di atmosfere brasiliane e spirito contemporaneo. Dalle ore 11, negli spazi di Vera Coffice Break in via Magliocco 3133, andrà in scena una performance musicale che promette di trasformare la mattinata in un viaggio sonoro tra le sfumature della bossa nova.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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