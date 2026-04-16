La voglia la pazzia omaggio alla Bossa Nova del conservatorio Tito Schipa
Il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, guidato dal presidente Luigi Puzzovio e dal direttore Giuseppe Spedicati, ospita un concerto intitolato “La voglia, la pazzia – passeggiata ad Ipanema”. L’evento vede protagonista l’ensemble jazz della scuola, che propone un omaggio alla bossa nova e ai suoi temi più noti. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative musicali del conservatorio, con un focus sulla musica brasiliana.
Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati presenta “La voglia, la pazzia – passeggiata ad Ipanema”, concerto dell’ensemble jazz del Conservatorio dedicato alla bossa nova e ai suoi paesaggi sonori più riconoscibili. Il concerto.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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