Dal primo maggio, la biblioteca civica di Monza chiuderà temporaneamente per un intervento di restyling dal valore di 2,3 milioni di euro, finalizzato a rendere gli spazi più accessibili e aggiornare i servizi e gli impianti. La ristrutturazione coinvolge i locali, ma sei dipendenti si trovano ancora senza certezze sul loro futuro professionale, mentre i lavori sono pronti a partire.

La biblioteca civica di Monza si prepara a chiudere, dal primo maggio, per un totale restyling da 2,3 milioni di euro, che renderà i suoi locali più accessibili e la fornirà di servizi all’avanguardia e impianti rinnovati. Ma dietro il prospetto di un’annunciata rinascita, aleggia un’ombra cupa sul futuro del suo personale. Ne ha parlato il consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia), durante l’ultimo Consiglio, dichiarando di essere venuto a conoscenza di prossimi ’ licenziamenti ’. "Mi ha fatto rimanere un po’ male che le persone che lavorano all’interno della biblioteca abbiano confidato in maniera riservata, con un passaparola che però è arrivato anche a me, che saranno licenziate – dice in aula il consigliere –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La biblioteca si trasforma. Ma per sei dipendenti il futuro resta un rebus

Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

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