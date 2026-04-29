Durante una cena di Stato alla Casa Bianca, il re britannico ha rivolto una battuta a Donald Trump dicendo che, senza il Regno Unito, gli Stati Uniti parlerebbero solo francese. La frase ha attirato l’attenzione tra i presenti e ha suscitato reazioni tra i partecipanti. A supporto della battuta, il presidente francese presente alla serata ha applaudito. L’evento ha visto anche altri momenti di scambio tra i leader invitati.

Durante la cena di Stato alla Casa Bianca, ospite di Donald Trump il sovrano britannico Carlo III ha strappato risate e applausi con una battuta che ha evocato una delle recenti “uscite spericolate” del tycoon: «Signor presidente, lei ha recentemente affermato che, se non fosse per gli Stati Uniti, i Paesi europei parlerebbero tedesco. Oserei dire che se non fosse per noi parlereste francese ». La battuta di Carlo richiama le origini degli Stati Uniti. Trump aveva fatto quella affermazione stizzito dal mancato sostegno dell’Europa nel conflitto contro l’Iran, sottolineando (a suo modo di vedere) l’irriconoscenza del Vecchio Continente, che durante la Seconda guerra mondiale era in buona parte sotto il giogo nazista prima dell’intervento degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La battuta di re Carlo a Trump: «Senza di noi parlereste francese», Macron applaude

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