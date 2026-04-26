Usa spari a una cena di gala con Trump | il VIDEO

Durante una cena di gala dedicata alla libertà di stampa, inizialmente prevista come un evento celebrativo con il Presidente degli Stati Uniti, sono stati udibili degli spari che hanno provocato il panico tra i partecipanti. Un video mostra i momenti immediatamente successivi al suono degli spari, con persone che cercano rifugio e si mettono in salvo. La polizia è intervenuta sul posto, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Durante una serata dedicata alla libertà di stampa, inizialmente prevista come un evento celebrativo insieme al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si sono verificati spari che hanno causato panico tra i presenti. Il tycoon è stato rapidamente portato via dalle forze dell’ordine ed è rimasto illeso, mentre un agente dei servizi segreti è stato ferito. L’episodio ha trasformato l’evento in un momento di caos e paura.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Usa, spari a una cena di gala con Trump: il VIDEO INTENTO DE ATAQUE A TRUMP | Este es el tirador de la cena de los corresponsales Notizie correlate Spari al gala di Trump con i giornalisti: l’irruzione, i colpi, l’evacuazione. Salvo il presidente, ferito un agente | VIDEODoveva essere la cena di gala che celebrava la libertà di stampa e la Costituzione americana alla quale partecipava per la prima volta il... Usa, spari durante la cena di Trump con i giornalisti: il momento dell’attaccoIl presidente Donald Trump è stato evacuato alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca dopo che un uomo ha aperto il fuoco, ferendo un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti. Ucciso aggressore; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: Mia professione pericolosa; Sparatoria in Louisiana, uccisi otto bambini; Usa, spari durante la cena di gala con i giornalisti: Trump avvertito della minaccia. Usa, presidenti nel mirino: da Lincoln allo sparo contro Trump a ButlerGli attentati contro i presidenti degli Stati Uniti hanno una lunga storia che fu inaugurata nel 1865 dall'omicidio di Abraham Lincoln, il primo presidente repubblicano, ucciso dal sudista John Wilkes ... tg24.sky.it Spari a Trump, dagli attentati al presidente all'omicidio Kirk: la lunga scia di violenza in UsaDagli attentati a Donald Trump, prima a Butler poi a West Palm Beach, passando per l'uccisione di Charlie Kirk fino ad arrivare agli spari alla cena dei Corrispondenti della Casa ... ilmattino.it Attentato al presidente Usa: le parole “messa in scena” virali sul web. Karoline Leavitt a Fox aveva detto sorridendo: “Il discorso di stasera sarà il classico Donald Trump. Si sparerà”. L’Iran rilancia il sospetto con un video stile Lego - facebook.com facebook Attentanto a Trump, il presidente Usa: "Non sarebbe accaduto con la nuova sala da ballo" #casabianca x.com