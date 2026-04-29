Kyiv lancia la rivoluzione | 25.000 robot terrestri per la logistica

Kyiv ha annunciato l'intenzione di schierare 25.000 robot terrestri dedicati alla logistica entro la metà del 2026. Il progetto prevede contratti fino al 2027, con l’obiettivo di assicurare una produzione industriale continua. Questa strategia mira a migliorare le operazioni logistiche attraverso l’impiego di robot automatizzati, senza specificare ulteriori dettagli sui modelli o le modalità di distribuzione.

? Cosa sapere Kyiv schiererà 25.000 robot terrestri per la logistica entro la metà del 2026.. Il piano prevede contratti fino al 2027 per garantire la produzione industriale costante.. Entro la metà del 2026, Kyiv schiererà al fronte 25.000 veicoli terrestri senza equipaggio, raddoppiando le unità attive rispetto all’anno scorso per garantire che il 100% della logistica in prima linea sia gestito da sistemi unmanned. L’obiettivo strategico è stato tracciato da Fedorov durante un confronto diretto con i produttori nazionali di Unmanned Ground Vehicles (Ugv). La strategia ucraina punta a una trasformazione sistemica della capacità bellica, puntando su una produzione industriale massiccia e costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

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