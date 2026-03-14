25.000 iscritti | la rivoluzione video contro la burocrazia

Sabato 14 marzo 2026 alle 05:02, il portale Lavoro e Diritti ha annunciato di aver raggiunto 25.000 iscritti sul suo canale YouTube. La piattaforma, dedicata a temi legati alla burocrazia e ai diritti dei lavoratori, ha visto crescere la propria audience nel tempo. Questo risultato segna un passo importante per il progetto che utilizza i video come strumento di informazione e sensibilizzazione.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 05:02, il portale Lavoro e Diritti celebra un traguardo significativo: il canale YouTube ha raggiunto i 25.000 iscritti. Questa cifra rappresenta la crescita di una community attiva che cerca quotidianamente chiarezza su norme lavorative, pensioni e adempimenti fiscali. L’obiettivo del progetto è trasformare testi complessi in guide visive accessibili a lavoratori e famiglie. La svolta video per spiegare le normative. Negli ultimi anni si è deciso di potenziare l’offerta multimediale per rendere più comprensibili temi spesso ostici come le prestazioni dell’INPS o gli aggiornamenti sul fisco. I video pubblicati nascono direttamente dagli articoli del sito, trasformando il testo scritto in una guida visiva pratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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