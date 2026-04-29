Nella semifinale di andata di Champions League, il Psg ha battuto il Bayern Monaco con il punteggio di 5-4, avvicinando la squadra alla finale. Kvaratskhelia ha partecipato alla partita con grande determinazione, trasformandosi in un punto di riferimento offensivo. Con Dembelé accanto, il reparto avanti del Psg si è mostrato particolarmente offensivo, portando la squadra a un passo dalla finale che potrebbe essere la seconda consecutiva.

Il Psg ha vinto 5-4 contro il Bayern Monaco la semifinale d’andata di Champions League; è a una sola partita dal raggiungere la seconda finale consecutiva. Uno dei protagonisti del match è stato Khvicha Kvaratskhelia; l’ex Napoli ha segnato una doppietta dimostrando che questa è la competizione in cui riesce a dare maggior contributo alla squadra: sono ora 10 i gol e 5 gli assist in 14 presenze in Champions. Numeri ben diversi quelli in Ligue 1 finora: 7 gol e 4 assist in 25 partite. Kvaratskhelia si trasforma in Champions. “ Luis Enrique ha trasformato con le sue manine il Psg in una macchina vincente “, scrive il portale So Foot, aggiungendo che tra Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha e João Neves, non bisogna dimenticare l’importanza di Khvicha Kvaratskhelia in una squadra del genere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kvaratskhelia vede la Champions e si trasforma, con Dembelé è il leader dell’attacco del Psg

Notizie correlate

PSG-Bayern 5-4: Kvaratskhelia e Dembélé stravolgono il record?? Cosa sapere Il PSG batte il Bayern Monaco 5-4 al Parco dei Principi con Kvaratskhelia e Dembélé.

Leggi anche: Champions, il ritorno dei quarti. Atletico, basta Lookman il Barça si illude. Psg avanti con Dembelé

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Un vero gol alla Kvara! Hai visto che gioiello il primo gol al Bayern? VIDEO; Le Supersfide delle semifinali di Champions League: Khvicha Kvaratskhelia Vs Michael Olise, Marcos Llorente Vs Declan Rice; Kvara: A Napoli mi chiamavano Kvaradona, un onore e un onere per me; Psg-Bayern, Kvaratskhelia: Il Paris Saint-Germain è come una famiglia.

Kvaratskhelia vede la Champions e si trasforma, con Dembelé è il leader dell’attacco del PsgIl Psg ha vinto 5-4 contro il Bayern Monaco la semifinale d’andata di Champions League; è a una sola partita dal raggiungere la seconda finale consecutiva. Uno dei protagonisti del match è stato ... ilnapolista.it

Champions League, Condò: Kvaratskhelia è il più forte passato da Napoli dopo MaradonaLa super prestazione di Kvaratskhelia in Psg-Bayern ha fatto discutere nello studio di Champions League Show su Sky. Per Capello il miglioramento del georgiano è passato anche da Luis Enrique, che ha ... sport.sky.it

Kvaratskhelia vede la Champions e si trasforma, con Dembelé è il leader dell’attacco del Psg So Foot elogia il georgiano, ieri autore di una doppietta contro il Bayern Monaco, ma spesso discontinuo in Ligue 1. Ricorda Robben nel suo prime, scrive il portale fr - facebook.com facebook

Che tuffo al cuore vedere Kvaratskhelia dal vivo. Che esperienza il primo anno al Napoli #PSGBayern x.com