Kvaratskhelia vede la Champions e si trasforma con Dembelé è il leader dell’attacco del Psg

Da ilnapolista.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di andata di Champions League, il Psg ha battuto il Bayern Monaco con il punteggio di 5-4, avvicinando la squadra alla finale. Kvaratskhelia ha partecipato alla partita con grande determinazione, trasformandosi in un punto di riferimento offensivo. Con Dembelé accanto, il reparto avanti del Psg si è mostrato particolarmente offensivo, portando la squadra a un passo dalla finale che potrebbe essere la seconda consecutiva.

Il Psg ha vinto 5-4 contro il Bayern Monaco la semifinale d’andata di Champions League; è a una sola partita dal raggiungere la seconda finale consecutiva. Uno dei protagonisti del match è stato Khvicha Kvaratskhelia; l’ex Napoli ha segnato una doppietta dimostrando che questa è la competizione in cui riesce a dare maggior contributo alla squadra: sono ora 10 i gol e 5 gli assist in 14 presenze in Champions. Numeri ben diversi quelli in Ligue 1 finora: 7 gol e 4 assist in 25 partite. Kvaratskhelia si trasforma in Champions. “ Luis Enrique ha trasformato con le sue manine il Psg in una macchina vincente “, scrive il portale So Foot, aggiungendo che tra Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha e João Neves, non bisogna dimenticare l’importanza di Khvicha Kvaratskhelia in una squadra del genere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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