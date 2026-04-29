Il fenomeno KPop Demon Hunters, dopo aver raggiunto numerosi record sulla piattaforma di streaming Netflix, si presenta ora in una nuova veste. Per una collaborazione con la catena di fast food, sono stati pubblicati alcuni cortometraggi che approfondiscono la trama della serie. La scelta di integrare il racconto in un ambiente come quello di un ristorante rapido evidenzia un tentativo di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.

Dopo aver polverizzato ogni record su Netflix, il fenomeno KPop Demon Hunters torna, ma stavolta lo fa tra le corsie di un fast food. La collaborazione con McDonald's ha generato una serie di corti animati che, a un anno dal debutto del film, servono come perfetto antipasto in attesa del sequel ufficiale. Il successo di KPop Demon Hunters non è un caso isolato, ma un vero e proprio terremoto che ha riscritto le gerarchie di Netflix, diventando il film originale più visto di sempre sulla piattaforma in soli dodici mesi. In questo clima di attesa messianica per il secondo capitolo, McDonald's ha deciso di gettare benzina sul fuoco con una promozione che vede scontrarsi gli HUNTRX e i Saja Boys.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - KPop Demon Hunters, per la collaborazione con McDonald's rilascia alcuni corti che ampliano la trama

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