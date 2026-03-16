KPop Demon Hunters ha vinto due premi agli Oscar: uno per l'animazione e uno per la canzone con il brano Golden. La cerimonia si è svolta al Dolby Theatre di Hollywood, durante la 98ª edizione degli Academy Awards. La pellicola e il brano musicale sono stati premiati per le rispettive categorie, consolidando il successo internazionale del progetto.

Il fenomeno globale di KPop Demon Hunters continua a macinare record e riconoscimenti. Alla 98ª edizione degli Academy Awards, andata in scena nella notte al Dolby Theatre di Hollywood ( con il trionfo di P. T. Anderson e il suo Una battaglia dopo l’altra ), il film animato targato Netflix ha conquistato due importanti statuette: Miglior film di animazione e miglior canzone in originale. Un doppio trionfo che conferma la portata internazionale del progetto, capace di unire cinema, musica pop e cultura K-pop in un successo senza precedenti. Durante la cerimonia, il pubblico ha potuto assistere anche a una performance speciale del trio HuntrX: sul palco sono salite Audrey Nuna ed Ejae insieme a Rei Ami, le voci dietro le protagoniste musicali del film. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - KPop Demon Hunters conquista l’Oscar per l’animazione e quello per la canzone con il fenomeno Golden

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“Golden” di KPop Demon Hunters vince il premio #Oscar come Miglior Canzone Originale x.com