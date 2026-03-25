McDonald’s ha comunicato una collaborazione con KPop Demon Hunters, creando un menu a tempo limitato ispirato ai personaggi e all’universo del film. La novità riguarda una linea di prodotti che incorpora elementi legati alla serie e alla cultura K-pop. L’iniziativa sarà disponibile anche in Italia, senza ulteriori dettagli sulla durata o i prodotti specifici.

McDonald’s ha annunciato una nuova collaborazione con KPop Demon Hunters, trasformando il successo del film in una linea di menu a tempo limitato ispirata ai suoi personaggi e all’universo K-pop. L’iniziativa partirà negli Stati Uniti dal 31 marzo, ma sta già attirando l’attenzione anche fuori, Italia compresa, dove i fan si chiedono se e quando arriverà. Il cuore della collaborazione è rappresentato da due menu principali, costruiti attorno ai gruppi rivali del film. Il Saja Boys Breakfast Meal include uno Spicy Saja McMuffin, hash browns e una bevanda, mentre il HUNTRX Meal propone 10 Chicken McNuggets, una bibita media e alcuni elementi esclusivi pensati per richiamare l’identità del gruppo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - McDonald’s lancia il menu K-pop di KPop Demon Hunters (e l’Italia spera)

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