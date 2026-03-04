André sempre più complicato Il piano del Milan per Leao e le voci su Allegri | il punto di Moretto e Romano

I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno fornito le ultime novità sul calciomercato del Milan, concentrandosi sulle complicazioni legate a André e sul piano per Leao. Sono stati inoltre menzionati sviluppi riguardanti l'allenatore Allegri, senza approfondimenti su motivazioni o implicazioni. L’attenzione resta puntata sulle strategie e sui movimenti in corso nel club rossonero.

"Continua il braccio di ferro per André. Il Corinthians chiede più di 20 milioni di euro e non mi risulta che il Milan possa passare per la FIFA per un ricorso. C'è tanta pressione sul brasiliano e sul presidente del club brasiliano dal punto mediatico in Brasile, entrambi stanno facendo un passo indietro verso il Milan". Questo l'aggiornamento di Matteo Moretto sul calciomercato del Milan e in particolare sulla telenovela per André, centrocampista del Corinthians che sembrava a un passo dai rossoneri. Durante la live su 'YouTube' spazio anche al possibile rinnovo di Leao. LEGGI ANCHE: Leao verso il rinnovo. E Pulisic? Milan, non fare scherzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, sempre più complicato prendere André. Ora le strade sono dueAumentano le difficoltà affinché André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, si trasferisca dal Corinthians al Milan nella...

Milan, Allegri dopo il pareggio contro il Como: «Ci vuole sempre molta calma, guadagnato un punto su Juve, Napoli e Roma. Il calcio è bello perché c'è sempre un imprevisto»

MN - Chamorro (ESPN Brazil): André è un centrocampista dinamico con buon controllo palla, visione di gioco e fisico eccezionaleIl Milan lavora parallelamente su campo e mercato. Su quest'ultimo fronte, negli ultimi giorni voci ricorrenti vogliono André del Corinthians sempre più vicino ai rossoneri. Ma ... milannews.it

#Milan, vanno bene i #Karetsas e gli André, ma in Champions servono soprattutto le certezze #SempreMilan #calciomercato x.com

Un giorno lo presi in disparte e gli dissi: "André, non te la prendere, ma ti devo cambiare ruolo. Io voglio accrescere la qualità del nostro gioco perché tu hai i piedi buoni. Nel calcio conta la qualità, ma te hai anche senso tattico, sai come ti devi muovere. Finor facebook