Kobbie Mainoo Napoli vicino a dicembre | poi è cambiato tutto

A fine 2025, il Napoli si trovava molto vicino all'acquisto di Kobbie Mainoo, con trattative avanzate e incontri tra le parti. Tuttavia, successivamente, le trattative si sono interrotte e l'affare non è andato a buon fine, portando a un cambio di scenario nel mercato estivo successivo. La vicenda ha attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori, lasciando in sospeso il futuro del calciatore.

A fine 2025 il Napoli era arrivato davvero vicino a Kobbie Mainoo. Il club azzurro. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net Notizie correlate Michael Carrick lascia intendere il contratto del major Kobbie Mainoo al Man UnitedAbbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Manchester United Michael Carrick ha dato un enorme impulso ai fedeli dell’Old Trafford... Carrick punzecchia Amorim: “Non è stata una grande decisione escludere Mainoo in quel modo, Kobbie voleva andar via”Il tecnico del Manchester United alla Bbc: “Dimentichiamo quanto sia ancora giovane. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tutto pronto per la firma: nuovo contratto per Kobbie Mainoo con il Manchester United; Mainoo, il Napoli era stato vicino al colpo ma lo United ha cambiato tutto; Accostato al Napoli: Kobbie Mainoo rinnova con il Manchester United fino al 2031; Mainoo-Napoli, affare totalmente saltato! Romano vuota il sacco: Sta per firmare il rinnovo con il Manchester United. Ricordate Mainoo? Maguire lo esalta: E' già fortissimo, che talentoHarry Maguire è convinto: Kobbie Mainoo sta esprimendo il miglior calcio della sua carriera da quando Michael Carrick lo ha reintegrato stabilmente nelle rotazioni dei Red Devils. II ... tuttonapoli.net Napoli ad un passo da Mainoo in prestito secco, poi è saltato tutto: il retroscenaIl Napoli era stato davvero vicino a Kobbie Mainoo a fine dicembre 2025. Il club azzurro, stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, aveva impostato ... msn.com LABARI MAI ZAFI Ana sa ran Kobbie Mainoo mai shekaru (21) zai rattaba hannu kan sabon kwantiragi da Manchester United, wanda zai haa da arin albashi, har zuwa shekarar 2031. Kulob in na United zai fitar da sanarwa a hukumance kafin arshen - facebook.com facebook