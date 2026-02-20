Carrick punzecchia Amorim | Non è stata una grande decisione escludere Mainoo in quel modo Kobbie voleva andar via

Michael Carrick ha commentato che escludere Mainoo dalla squadra non è stata una scelta saggia, sottolineando che il giovane centrocampista voleva lasciare il club. Carrick ha criticato apertamente la decisione del tecnico, evidenziando l’importanza di ascoltare i desideri dei giocatori più promettenti. Mainoo, che ha attirato l’attenzione per le sue qualità, si trova ora in una posizione incerta, mentre i tifosi attendono sviluppi sulla sua situazione futura.

Michael Carrick ha dichiarato che non è stata “una grande decisione” esiliare Kobbie Mainoo dal Manchester United, lodando il giovane centrocampista definendolo “incredibile”. Mainoo, 20 anni, aveva vissuto una stagione difficile prima della nomina di Carrick a allenatore ad interim del primo team il mese scorso, con l’ex tecnico Ruben Amorim che lo aveva praticamente escluso dai suoi piani. Carrick accusa Amorim. Racconta il Daily Mail: “La situazione di Mainoo a Old Trafford era talmente complessa che il giovane aveva espresso privatamente alla dirigenza il desiderio di lasciare il club per giocare con regolarità in prima squadra.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

