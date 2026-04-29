Il direttore generale del Feyenoord ha commentato il trasferimento di Gimenez, affermando che il giocatore desiderava fortemente approdare al Milan. La sua dichiarazione si concentra sulla volontà del calciatore di cambiare squadra, senza aggiungere dettagli su trattative o altre parti coinvolte. La vicenda riguarda principalmente il passaggio del calciatore dall’attuale club a quello milanese.

Il trasferimento al Milan di Santiago Gimenez continua a far discutere tutti, soprattutto se si guarda l'impatto che il giovane attaccante ha avuto in Italia e in rossonero. Dal suo arrivo (gennaio 2025) ad oggi, il giovane ha messo a segno, tra tutte le competizioni, 7 gol e 5 assist, decisamente poco per un ruolo come il suo. A parlare nuovamente del suo trasferimento in rossonero è stato Te Kloese, direttore generale del Feyenoord, ai microfoni di "Faitelson Sin Censura" programma televisivo. Il direttore generale del club olandese ha voluto parlare anche della partita giocata dal giocane in Champions League contro la sua ex squadra. Ecco, di seguito, le sue parole: "Santiago sognava davvero di andare al Milan, che fin da bambino era una delle sue squadre preferite.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Kloese (dg Feyenoord): “Gimenez sognava davvero di andare al Milan”

LUKA MODRIC y SANTI GIMENEZ son BUENOS VECINOS en MILÁN

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