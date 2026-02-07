Messaggio d’amore di Santiago Gimenez al Milan | Mi manchi

Santiago Gimenez ha scritto un messaggio su Instagram per il Milan, dove dice “Mi manchi, ma ci siamo quasi”. Il giocatore messicano ha voluto far sapere quanto gli manca il squadra italiana, lasciando intendere che presto potrebbe tornare o essere di nuovo coinvolto con i rossoneri. I tifosi sono già in fermento, sperando in buone notizie.

Santiago Gimenez ha pubblicato un post su Instagram con il quale ha espresso tutto il suo amore nei confronti del Milan: “Mi manchi, ma ci siamo quasi”. Annuncio di Santiago Gimenez (Ansa Foto) – calciomercato.it Parole che fanno sognare i tifosi rossoneri che potrebbero trovarsi di fronte ad un’abbondanza inaspettata per quello che riguarda l’attacco. L’acquisto di Fullkrug, il buono stato di forma di Nkunku e i prossimi rientri di Leao e Pulisic, potrebbero portare in casa rossonera un alto numero di attaccanti per la parte finale di campionato. Per Massimiliano Allegri ci potrebbe essere un reparto offensivo decisamente affollato con il tecnico chiamato a scegliere per il meglio del Milan e cercare di non scontentare nessuno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

