Sebastiani | Verratti non voleva andare al PSG sognava di aprire un suo bar a Manoppello

Il presidente del Pescara ha rivelato che il giocatore Verratti non desiderava trasferirsi al PSG, confidando invece il suo sogno di aprire un bar a Manoppello. Durante un'intervista, ha spiegato che l’atleta aveva espresso chiaramente questa intenzione, differenziandosi dal percorso di carriera intrapreso. La dichiarazione fa riferimento a una fase della carriera e a una scelta personale del calciatore.

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha raccontato nel corso di un'intervista la trattativa che portò la società abruzzese a vendere Marco Verratti al PSG: "Marco non ci voleva andare, lui sognava solo di aprire un bar a Manoppello".🔗 Leggi su Fanpage.it

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