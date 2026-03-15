Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria a Shanghai, segnando il primo successo di un italiano in Formula 1 dopo vent’anni. Durante gli ultimi giri sul circuito, Antonelli ha mostrato emozione e commozione prima di attraversare il traguardo come vincitore. La gara si è conclusa con il pilota che ha superato gli avversari in un momento di grande intensità.

Gli ultimi giri sul tracciato di Shanghai prima di tagliare il traguardo da vincitore Kimi Antonelli li ha passati tra emozione e commozione. Qualche lacrima deve essere scesa perchè quando via radio il team gli ha fatto i complimenti, il diciannovenne bolognese non ha risposto. E quando gli hanno dato il microfono in mano non ce l’ha fatta a parlare: emozioni troppo forti, lacrime di un ragazzo già campione e che sta diventando uomo. Il 15 marzo 2026 è una data storica per la Formula 1 e per l’Italia: un pilota italiano torna a vincere un gran premio di Formula 1 vent’anni dopo Giancarlo Fisichella in Malesia E lo fa da dominatore del week-end, senza colpi di fortuna. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Kimi Antonelli trionfa a Shanghai Dopo 20 anni un italiano vince in F1

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