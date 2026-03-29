Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone, ottenendo la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella della settimana precedente in Cina. In questa gara, Charles Leclerc si è classificato terzo.

AGI - Kimi Antonelli trionfa al Gp del Giappone e concede il bis dopo la vittoria della scorsa settimana in Cina. Al via il Gran Premio del Giappone. Con Kimi Antonelli è partito di nuovo in pole position, il primo pilota italiano nella storia nella gara nipponica. Era dal 1992 che un pilota italiano non vinceva in Giappone. L'ultimo era stato Riccardo Patrese. A poco meno di due settimane dalla sua prima vittoria in un Gran Premio in Cina, Kimi Antonelli ha conquistato oggi la seconda vittoria e la testa del mondiale in Giappone. precedendo al traguardo un eccezionle Oscar Piastri che in qualifica aveva fatto segnare il terzo miglior tempo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - F1: Kimi Antonelli trionfa in Giappone, terzo Leclerc

Articoli correlati

Gp del Giappone di F1, le qualifiche: Kimi Antonelli in lotta per la pole, Leclerc terzo nelle ultime prove libereFra qualche istante monoposto in pista, inizia la lotta per la pole Nelle ultime prove Libere la Ferrari è riuscita a mettersi alle spalle...

Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a LeclercCalato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

KIMI ANTONELLI È RE DI CINA! POLE, VITTORIA e GIRO VELOCE: È nata una stella

Una selezione di notizie su Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli, atto II: dall'esordio alla pole in Giappone; Kimi Antonelli a Castrezzato: ritorno alle origini tra kart e selfie; F1, Kimi Antonelli ci prende gusto: pole anche in Giappone; Kimi Antonelli si ripete anche in Giappone e fa sognare: vince davanti a Piastri e sale in testa al Mondiale.

F1 Gp Giappone, la gara in diretta: Antonelli davanti a Piastri. Sorpasso show di Leclerc su HamiltonKimi Antonelli, reduce dal trionfo in Cina, vuole ripetersi anche a Suzuka dove parte davanti a tutti. Il suo compagno di squadra George Russell il rivale più temibile, Leclerc ed Hamilton hanno un bu ... corriere.it

La griglia di partenza in Giappone: Kimi Antonelli in pole davanti a Russell. Leclerc quarto, Hamilton sesto. Rabbia Verstappen. «Macchina inguidabile»A Suzuka l'azzurro della Mercedes conferma il gran momento e batte ancora il compagno di squadra. Le Ferrari indietro ma Vasseur rilancia: «In gara può succedere di tutto». Max furioso, partirà solo u ... corriere.it

Kimi Antonelli riparte dando lo strappo alla CASIO e scappa. Russell si fa sorprendere e viene superato da Hamilton per la 3ª posizione. #MemasGP #F1 #JapaneseGP - facebook.com facebook

Formula 1, è ancora Kimi Antonelli show: pole position a Suzuka per il giovane bolognese x.com