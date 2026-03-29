F1 | Kimi Antonelli trionfa in Giappone terzo Leclerc

Da agi.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone, ottenendo la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella della settimana precedente in Cina. In questa gara, Charles Leclerc si è classificato terzo.

AGI - Kimi Antonelli trionfa al Gp del Giappone e concede il bis dopo la vittoria della scorsa settimana in Cina. Al via il  Gran Premio del Giappone. Con  Kimi Antonelli  è partito di nuovo in  pole position, il primo  pilota italiano  nella storia nella  gara nipponica. Era dal 1992 che un pilota italiano non vinceva in Giappone. L'ultimo era stato Riccardo Patrese. A poco meno di due settimane dalla sua prima vittoria in un  Gran Premio in Cina,  Kimi Antonelli  ha conquistato oggi la  seconda vittoria e la testa del mondiale in Giappone. precedendo al traguardo un eccezionle   Oscar Piastri  che in qualifica aveva fatto segnare il  terzo miglior tempo. 🔗 Leggi su Agi.it

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