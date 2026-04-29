Un nuovo siero per capelli chiamato Kérastase Chronologiste si propone di contrastare gli effetti dell'invecchiamento biologico e delle aggressioni esterne sulla fibra capillare. Con il passare del tempo, la struttura dei capelli può subire alterazioni, influenzando la loro longevità. La formulazione di questo prodotto mira a preservare la vitalità dei capelli, intervenendo sui segni visibili del naturale processo di invecchiamento.

La longevity dei capelli agisce alla radice. I follicoli piliferi sono una risorsa finita, con una media di soli 25 cicli di crescita in una vita. Una volta che la loro funzione declina, cala anche la qualità dei capelli. Ottimizzando l'intero ecosistema del follicolo a livello cellulare è però possibile aiutarlo a mantenere prestazioni ottimali, sostenendo capelli più forti, densi e più belli in tutte le fasi della vita. L'aging riguarda anche i capelli Sono cinque i segni d'invecchiamento che riguardano i capelli: opacità, secchezza, crespo, perdita di volume e di spessore. Dietro a questi segni ci sono dei meccanismi...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kérastase Chronologiste: il siero per la longevità dei capelli

How to Treat Aging Hair Ft. New Chronologiste Overnight Youth Serum by @KerastaseUSA

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