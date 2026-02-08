Il siero notte Kérastase con cui rigenerare i capelli per averli luminosi e sani

Questa notte, il siero Nutritive 8H Magic Night di Kérastase arriva nelle case di chi cerca capelli più forti e luminosi. Basta poche gocce prima di dormire per vedere i risultati: ripara le doppie punte, nutre e idrata senza appesantire. Al risveglio, i capelli sono più sani e hanno un aspetto più brillante. Molte persone hanno già iniziato a provarlo, e i primi commenti sono positivi.

Maschere per il viso, pieghe senza calore, trattamenti ricostituenti per le labbra, ma soprattutto l'applicazione di formule studiate per la sera, che agiscono in profondità sfruttando le ore di sonno per une rigenerazione intensa. Per quanto riguarda la cura della chioma, c'è un prodotto su tutti che ha saputo conquistare le tendenze e i cuori di chi l'ha provato (me compresa), ergendosi a mai-senza con cui svegliarsi con lunghezze luminose, morbide e riparate. Si tratta del siero notte Kérastase Nutritive, la cui formula preziosa – come confermano le oltre 5.4mila recensioni su Amazon – si propone come il rimedio definitivo per capelli secchi, stressati e rovinati, senza il rischio di lasciarli appesantiti al risveglio.

