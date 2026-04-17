Durante la premiere della seconda stagione di Running Point a Hollywood, l'attrice è apparsa indossando un abito che richiamava uno stile da sposa, mettendo in evidenza una silhouette elegante e curata. La scelta dell'outfit ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato come il look fosse molto diverso dai precedenti. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sull’intento dietro questa scelta, ma l’attenzione si è focalizzata sulla somiglianza con un abito da cerimonia nuziale.

Kate Hudson, che alla premiere della seconda stagione di Running Point a Hollywood ha scelto un look capace di suggerire più di quanto racconti apertamente. Un bianco luminoso, una linea fluida, un’eleganza che sa di promessa. Coincidenza? Forse. Oppure no. Kate Hudson e l’abito bianco: coincidenza o segnale?. Kate Hudson torna a fare Kate Hudson. E lo fa con una sicurezza che passa tutta dal modo in cui indossa questo abito firmato Brandon Maxwell, direttamente dalla collezione Fall 2026. Un look che non ha bisogno di effetti speciali per farsi notare, perché gioca tutto su equilibrio, proporzioni e quella leggerezza sofisticata che è da sempre il suo punto di forza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Hudson, abito da sogno e silhouette da sposa: coincidenza o segnale?

Notizie correlate

Kate Middleton, un sogno in bianco con un look da sposa e la collana di roseKate Middleton si è recata a Leicester per celebrare la cultura, la comunità e il patrimonio della comunità indiana britannica...

Abito da sposa addio, benvenuto guardaroba da sposaPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Da Dakota Johnson alla premier giapponese Sanae Takaichi: le donne più influenti del Time per il 2026; Compie 30 anni Abigail Breslin, i suoi ruoli più famosi. FOTO; Kate Hudson rivela cosa la farebbe sentire un fallimento come mamma; Le divorce - Americane a Parigi , cast e trama del film.

Kate Hudson, un abito da favola in seta ghiacciata: sensualità e raffinatezza sul red carpetLa luce dei flash rifletteva su ogni piega del suo abito, restituendo l’immagine di un’eleganza che non ha bisogno di effetti speciali. Kate Hudson è apparsa radiosa sul red carpet del Will Rogers ... dilei.it

Kate Hudson, 46 anni e un look che ci riporta dritti al suo film più iconicoCerte immagini hanno il potere di farci viaggiare nel tempo. È bastato un abito giallo satinato e l’apparizione di Kate Hudson, splendida a 46 anni, per riportarci direttamente al 2003, quando la ... dilei.it

Dalla pattinatrice olimpica Alysa Liu alla sindacalista 96enne Dolores Huerta, da Kate Hudson alla premier giapponese Sanae Takaichi, le leader che stanno cambiando il mondo facebook