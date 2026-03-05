kate middleton fa arrossire william in pubblico la battuta che lo imbarazza

Durante un evento pubblico, Kate Middleton ha pronunciato una battuta che ha avuto l'effetto di far arrossire il marito, il Principe William. Quest’ultimo ha reagito con un sorriso imbarazzato, mantenendo comunque un atteggiamento disteso. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato il cambiamento nell’espressione del Principe. La coppia è apparsa comunque composta nonostante il momento di imbarazzo.

Kate Middleton è riuscita a far arrossire in pubblico suo marito William con una semplice battuta. Il Principe ha fatto finta di niente, sorvolando sulle parole della moglie ma era evidentemente imbarazzato. Kate Middleton, la battuta che ha messo a disagio William. A fine febbraio, William e Kate Middleton hanno intrapreso un breve tour in Galles in occasione della Festa patronale di San Davide. Durante la visita i Principi si sono recati al Gallery Cafe di Newtown dove hanno incontrato un gruppo di bambini impegnati in un laboratorio artigianale. Poi hanno visitato il caffè, stringendo la mano ad alcuni studenti di lingua gallese. William e Kate si sono accomodati a un tavolino e scherzando con loro, la Principessa ha detto: "Quindi ci metterete alla prova sul nostro gallese".

