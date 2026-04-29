Karalis10 al Poetto | la corsa che sfida il dolore cronico

Domenica 10 maggio si svolge la decima edizione della Karalis10 al lungomare del Poetto. L’evento coinvolge i partecipanti in una corsa e si propone di sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori e sulla gestione del dolore cronico in Sardegna. La manifestazione si svolge lungo la passeggiata sul mare, attirando cittadini e appassionati di sport. L’iniziativa è organizzata con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e di informare sui temi della salute.

? Cosa sapere La decima Karalis10 si terrà domenica 10 maggio al lungomare del Poetto.. L'evento promuove la prevenzione oncologica e la gestione del dolore cronico in Sardegna.. Domenica 10 maggio, la zona di Marina Piccola accoglierà la decima edizione della Karalis10 con una partenza prevista per le ore 9 sul lungomare del Poetto. L’iniziativa, promossa dall’organizzazione Insieme contro il dolore che opera dal 2001, trasforma la corsa in un momento di sensibilizzazione verso tematiche delicate come la prevenzione oncologica e la gestione del dolore cronico. Tra impegno civile e numeri della salute nel capoluogo. Il legame tra attività fisica e consapevolezza sociale rappresenta il fulcro dell’evento, come sottolineato da Benucci durante il recente incontro con.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karalis10 al Poetto: la corsa che sfida il dolore cronico Notizie correlate Spegnere solo il dolore inutile: la scoperta di Stanford sul dolore cronicoIn una puntata di Doctor House c’è il caso di una ragazza affetta da CIPA, una malattia rara che non ti fa percepire dolore, e neppure la temperatura. Leggi anche: Dolore cronico: scoperto il circuito del cervello che non si spegne mai Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Presentazione Karalis10, manifestazione di sport, salute e socialità. Cagliari corre al Poetto: la competizione Karalis10 unisce sport e saluteDomenica 10 maggio la decima edizione: corsa, prevenzione e attenzione al dolore cronico. Dieci edizioni, migliaia di partecipanti e un messaggio che resta al centro: lo sport come strumento per parla ... sardiniapost.it Sport e salute al Poetto con la Karalis10 domenica 10 maggio(ANSA) - CAGLIARI, 29 APR - Sport e salute con la decima edizione della Karalis10. Appuntamento domenica 10 maggio sul lungomare del Poetto: partenza da Marina Piccola dalle 9. Promossa da Insieme con ... msn.com