Ricercatori di Stanford hanno individuato il circuito cerebrale coinvolto nel dolore cronico, spiegando come un danno temporaneo possa diventare una sofferenza duratura. Lo studio ha analizzato le aree del cervello che mantengono attiva questa sensazione nel tempo, fornendo nuove informazioni sul funzionamento dei processi legati al dolore persistente. La scoperta potrebbe aprire la strada a trattamenti più mirati per chi soffre di dolore cronico.

Urtiamo contro una superficie e, di norma, il dolore svanisce in pochi secondi. Per centinaia di milioni di persone nel mondo, quella sensazione invece non se ne va. Dura giorni, mesi, anni. Resiste ai farmaci e spesso sopravvive alla guarigione del tessuto che l'aveva generata: il dolore cronico è uno dei problemi più ostinati della medicina e capire perché il corpo continui ad avvertirlo anche senza una causa attiva è una domanda a cui la scienza non ha ancora dato una risposta definitiva. Ma un gruppo di ricercatori della Stanford University (USA) potrebbe esserci vicino. Lo studio, pubblicato su Nature ad aprile 2026, paventa l'esistenza di una sorta di circuito ad anello che collega il midollo spinale al cervello.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dolore cronico: scoperto il circuito del cervello che non si spegne mai

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