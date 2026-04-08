Smette Ramsey l' ex Juve dai gol dannati Lui Kane Caricola e le maledizioni storiche del pallone

Un ex centrocampista gallese, noto per aver segnato alcuni dei gol più discussi nella storia del calcio, ha deciso di smettere di giocare. La sua carriera è stata accompagnata da una leggenda che lo collega a una serie di sfortunate coincidenze: si dice che a ogni suo gol si verificasse la morte di una figura famosa. Questa storia si intreccia con altre leggende legate a calciatori come Kane e Caricola, e alle maledizioni che circondano il mondo del pallone.

Arriva un giorno in cui la maledizione di Aaron Ramsey cessa di conformarsi come semplice voce. E si trasforma nel più classico degli elefanti nella stanza. Un giornalista non si trattiene e azzarda la domanda al diretto interessato: “Ramsey, ci dice cosa pensa di questa faccenda? Si narra che a ogni suo gol muoia un vip.”. Il gallese lo guarda un po’ così e risponde: “La cosa più ridicola che abbia mai sentito. Una voce folle. Comunque, diciamoci la verità: ho fatto fuori un bel po’ di cattivoni, eh.”. Un’occhiatina al bilancio l’aveva data pure lui: Anno Domini 2015, la maledizione collegata al centrocampista poi protagonista con la maglia della Juve aveva già raggiunto lo status del pubblico dominio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Smette Ramsey, l'ex Juve dai gol "dannati". Lui, Kane, Caricola e le maledizioni storiche del pallone Leggi anche: Pohjanpalo, re del gol in Italia! In Europa, più di lui hanno segnato solo Kane, Mbappé e Haaland... Ritiro Ramsey, l’ex calciatore della Juve dice addio al calcio giocato: l’annuncio del gallese sui social – FOTOdi Angelo CiarlettaRitiro Ramsey, l’ex centrocampista della Juventus dice addio al calcio giocato: l’annuncio ufficiale del gallese sui propri...