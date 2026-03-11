Olise recita in assenza di Kane mentre i bavaresi passano a fil di spada i padroni di casa

Durante l'incontro tra Atalanta e Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League, Michael Olise ha giocato senza Kane in campo, contribuendo con una prestazione notevole. I bavaresi sono riusciti a superare di stretta misura i padroni di casa, portando a casa una vittoria importante. La partita è stata commentata come una sfida intensa, con il Bayern che ha prevalso nel finale di gara.

Michael Olise ha prodotto una prestazione straordinaria quando il Bayern Monaco ha travolto l'Atalanta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Con Harry Kane appena in forma per la panchina dopo un recente infortunio al polpaccio, il Bayern non ha mostrato alcun segno di perdere il capocannoniere mentre correva in controllo della gara a Bergamo. Olise è stato fondamentale per il dominio iniziale, contribuendo a creare tutti e tre i gol iniziali del Bayern nei primi 25 minuti. Il suo intelligente corner corto ha individuato Serge Gnabry, il cui tiro ha consentito a Josip Stanisic di deviare da distanza ravvicinata per il primo gol dopo 12 minuti.

