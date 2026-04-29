Kaká super gol a 44 anni | l’ex Milan ha lasciato tutti a bocca aperta

Lunedì 22 aprile, Ricardo Kaká ha compiuto 44 anni. L’ex calciatore, noto per aver giocato nel Milan, ha colto l’occasione per segnare un gol che ha attirato l’attenzione di molti. L’evento si è verificato durante una partita e ha generato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sua carriera, ricca di successi, è stata celebrata anche attraverso questa marcatura speciale.

Ricardo Kaká, ex fuoriclasse del Milan, lo scorso mercoledì 22 aprile ha compiuto 44 anni: festeggiati con questa prodezza mica male. Mercoledì 22 aprile Ricardo Kaká ha compiuto 44 anni: il giorno dopo la leggenda del Milan ha dimostrato di saperci ancora fare sul campo da calcio, con una delle sue fughe seguita da un sinistro scagliato all'incrocio. Guarda il video che è ormai divenuto virale sui social!.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Kaká, super gol a 44 anni: l’ex Milan ha lasciato tutti a bocca aperta 07/08: Kakà Vs Cagliari #ricardokaka Notizie correlate Kakà, super gol a 44 anni: lascia tutti a bocca apertaMercoledì Ricardo Kakà ha compiuto 44 anni: il giorno dopo la leggenda del Milan ha dimostrato di saperci ancora fare sul campo da calcio, con una... Belen, il clamoroso annuncio dopo vent’anni: tutti a bocca apertaDopo oltre vent’anni vissuti in Italia, Belen Rodriguez ha deciso di compiere un passo simbolico e concreto: ottenere la cittadinanza italiana.