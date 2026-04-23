Kakà super gol a 44 anni | lascia tutti a bocca aperta
Mercoledì, Ricardo Kakà ha compiuto 44 anni. Il giorno successivo, durante una partita, ha realizzato un gol con un’azione personale e un tiro preciso all’incrocio dei pali. Questa marcatura ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, dimostrando che, a detta di molti, il calciatore mantiene ancora buone capacità tecniche. Kakà è noto per aver giocato in club di alto livello e aver vinto vari titoli nel corso della sua carriera.
Mercoledì Ricardo Kakà ha compiuto 44 anni: il giorno dopo la leggenda del Milan ha dimostrato di saperci ancora fare sul campo da calcio, con una delle sue fughe seguita da un sinistro scagliato all'incrocio.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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